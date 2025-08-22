Возрастное ограничение 18+
Ребёнок погиб в Верхней Салде под колёсами иномарки
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Верхней Салде сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребёнок. Трагедия случилась этим вечером, несколько часов назад.
Смертельная авария произошла сегодня, 28 августа, около 17.10 на верхнесалдинской улице Воронова, в районе дома 7/А. По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «SsangYong» совершил наезд на 9-летнего мальчика. Ребёнок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм школьник скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
Известно, что водитель является местным жителем и имеет 47-летний стаж управления транспортными средствами. При этом за последнее время мужчина девять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.
Погибший мальчик возвращался домой после прогулки. На противоположной стороне дороги его ждала мать.
