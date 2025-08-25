Дождливая погода сократила пожары в Свердловской области до минимума

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На удивление мало пожаров произошло в среду, 27 августа, на территории Свердловской области. За сутки спасательные подразделения МЧС выезжали всего на четыре возгорания. При этом, ни одно из них не коснулось жилого сектора. Самое логичное объяснение такому малому количеству пожаров — дожди, пришедшие в регион.Как уточнили в областном МЧС, четверть всех пожаров возникла из-за аварийного режима работы электросетей, ещё столько же — по причине неосторожного обращения с огнем.Крупнейший пожар среды произошёл в Арамили на улице Шпагатная. Здесь горели складское помещение, кровля административного здания и деревянные поддоны на открытой площадке. Общая площадь возгорания составила 670 квадратных метров. В тушении участвовали 20 специалистов и 7 единиц техники. Локализовать и полностью ликвидировать огонь удалось за 129 минут.Ещё один серьёзный пожар был зафиксирован в Нижнем Тагиле, в садоводческом товариществе «Уралхимпласт». Там загорелось неэксплуатируемое строение площадью 25 квадратных метров. Для борьбы с огнем были привлечены шесть пожарных и две единицы техники. Возгорание ликвидировали за 33 минуты.