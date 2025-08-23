Велосипедист погиб после столкновения с BMW на трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой





– рассказали в ГИБДД.

«Семья возвращалась из Нижнего Тагила домой в Нижнюю Салду»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшим вечером, около 22.00, на трассе, связывающей Нижний Тагил и Нижнюю Салду, в ДТП погиб велосипедист.В управлении ГИБДД по Свердловской области Вечерним ведомостям рассказали, что его сбил водитель BMW X5, 25-летний мужчина. По предварительным данным, молодой человек допустил наезд на велосипедиста, когда выехал на встречную полосу. После столкновения иномарка съехала в кювет.Велосипедист погиб на месте ДТП до прибытия медиков. Его личность устанавливают.Водителя BMW доставили в больницу Нижнего Тагила. Установлено, что его водительский стаж три года. В 2025 году его четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Известно, что помимо него в машине находилось двое детей – 4 и 5 лет. Они в аварии не пострадали.В каком состоянии были водитель и погибший в момент ДТП на данный момент неизвестно. Это выяснят медики.