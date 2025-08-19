Возрастное ограничение 18+
В столкновении Daewoo Nexia с грузовиком под Екатеринбургом погибла женщина
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В среду, 27 августа, примерно в 13.45 в посёлке Зелёный Бор Верхнепышминского района произошло смертельное ДТП с участием Daewoo Nexia и грузовой машины «МАЗ».
По предварительным данным, 79-летний водитель легкового автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении грузовику. В результате ДТП погибла 77-летняя пассажирка – жена водителя легковушки.
Она скончалась от полученных травм на месте происшествия, а её супруга с черепно-мозговой травмой увезли в Верхнепышминскую ЦГБ, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по региону.
Сообщается, что пожилой водитель живёт в екатеринбургском посёлке Садовый. Его водительский стаж пять лет.
