Незамеченная яма стала причиной гибели мотоциклиста в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, примерно в 06.30, в Екатеринбурге возле дома на Смазчиков, 5 погиб мотоциклист. Он не заметил строительную яму и рухнул вниз.
В городской ГИБДД рассказали, что погибшему было 40 лет. По предварительным данным, мужчина не заметил, что на дороге велись раскопки, когда ехал со стороны улицы Учителей в сторону улицы Восточной, и допустил съезд в траншею.
В результате ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия скорой. Шлем и защитная экипировка его не спасли.
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
«Погибший являлся жителем Екатеринбурга, имел двухлетний стаж вождения категории А, за период которого к административной ответственности привлекался 16 раз»,
– рассказали в пресс-группе.
