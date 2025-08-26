Возрастное ограничение 18+

Из чёртовой дюжины свердловских пожаров вторника только три случились в жилом секторе

18.12 Среда, 27 августа 2025
Фото: Вечерние Ведомости
За прошедшие сутки подразделения МЧС России потушили 13 пожаров на территории Свердловской области. Только три из них произошли в жилом секторе.

По данным ведомства, наиболее частыми причинами возгораний во вторник были нарушения правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем. Так, в Екатеринбурге на улице Сортировочной загорелось имущество в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Пламя распространилось на площади двух квадратных метров. Жильцы успели потушить огонь первичными средствами до приезда пожарных. Но на место происшествия всё равно выезжали семь специалистов в сопровождении трёх единиц спецтехники. Они убедились, что из искры снова не возгорится пламя и выяснили причины возгорания.

Ещё один вчерашний пожар в Екатеринбурге произошёл на улице Щорса. Там загорелся легковой автомобиль. Огонь охватил четыре квадратных метра площади. Благодаря оперативным действиям девяти специалистов возгорание удалось ликвидировать всего за три минуты.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
