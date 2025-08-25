Возрастное ограничение 18+
Трамвай №8 сошёл с рельсов на Уралмаше из-за асфальта
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром около семи часов в Екатеринбурге недалеко от поворота с улицы Победы на улицу Кузнецова с рельсов сошёл трамвай, курсирующий по маршруту №8.
К моменту этой публикации движение уже восстановлено.
В СМИ пишут, что ночью рабочие «просто заасфальтировали» пути. По данным близкого к мэрии телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», ЧП произошло из-за «технологического сбоя при укладке асфальта».
Инцидент привёл к задержке трамваев на Уралмаше на пять часов. Теперь екатеринбургский «Гортранс» намерен взыскать с подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта на Уралмаше, издержки за простой, пишет ресурс.
