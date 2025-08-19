В Краснотурьинске неопытный водитель насмерть сбил ребёнка на велосипеде

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Во вторник, 26 августа, в Краснотурьинске 19-летний водитель «Лады», со стажем один год, насмерть сбил 12-летнего ребёнка на велосипеде. Трагедия произошла поздним вечером в районе дома №75 на улице Свободы.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась на дороге с одностороннем движением. По предварительным данным, молодой водитель поехал на опережение попутному автомобилю и сбил двух велосипедистов 12 и 14 лет, ехавших с краю проезжей части также в попутном направлении.В результате ДТП 12-летний мальчик получил травмы несовместимые с жизнью. Его 14-летний друг не пострадал – после осмотра медики отпустили подростка домой.