В Туринске водитель скончался за рулём

В Туринске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Авария произошла сегодня, 26 августа, около 10 часов утра на пятом километре автодороги «село Городище – деревня Первина».По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Рено Логан» допустил съезд в кювет. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили мужчину без признаков жизни. Бригада вызванной «Скорой» констатировала смерть водителя.Личность погибшего установлена: им оказался местный житель 1968 года рождения, имевший 28-летний водительский стаж. Согласно предварительному заключению медиков, смерть мужчины наступила ещё до момента ДТП. Для точного определения причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будут установлены все обстоятельства случившегося, — сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.