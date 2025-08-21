Больше половины из 15 свердловских пожаров понедельника случились в жилом секторе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки подразделения МЧС России потушили 15 пожаров, из которых семь пришлись на жилой сектор. В ведомстве отмечают, что наиболее частыми причинами возгораний остаются короткие замыкания и поджоги — они составили по 6% от всех случаев.Самый крупный пожар понедельника произошёл в Тавде на улице Чехова. Там загорелись двухквартирный дом и легковой автомобиль. Пламя охватило площадь в 208 квадратных метров. С возгоранием в течение 49 минут боролись 20 специалистов и пять единиц техники. Пострадавших нет, обстоятельства ЧП выясняют дознаватели.В Екатеринбурге зарегистрировано несколько происшествий. Так, на улице Волховской, в садовом товариществе «Труженик», огонь уничтожил садовый дом и хозяйственные постройки на площади 80 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 12 специалистов и три единицы техники, ликвидация заняла 39 минут.Ещё один случай произошёл на улице Краснокамской, где вспыхнула входная дверь неэксплуатируемого здания. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, и с ним справились за две минуты шесть пожарных при помощи двух единиц техники.