СМИ сообщают о смерти пациентки из-за аварийного отключения электричества в больнице Нижнего Тагила

14.38 Вторник, 26 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
АН «Между строк» сообщает, что в Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электричества, которое произошло на Вагонке месяц назад, 26 июля, скончалась 47-летняя пациентка отделения реанимации городской больницы №1. Она была на ИВЛ.

По словам близкой подруги скончавшейся пациентки, из-за ЧП пациентов стали переводить в реанимации других медучреждений города, но она была не транспортабельна и вскоре скончалась.

«Медсёстры отделения словно в военное время руками производили дыхательные манипуляции <...> Вечером того же дня, в 21.35, её не стало. Я считаю, что это халатность. Этих больных категорически нельзя было перемещать или даже трогать»,

– говорит подруга.


Представители «Облкоммунэнерго» изданию подтвердили факт ЧП, сообщив, что в тот день вышла из строя кабельная линия в районе улицы Максарёва. Там также заявили, что ремонтная бригада незамедлительно выехала на место ЧП и восстановила электричество. По данным пресс-службы ресурсоснабжающей организации, электричества не было полтора часа – отключение произошло в 14.51, а в больницу свет вернулся в 16.22.

В ГБ №1 также подтвердили информацию о том, что из-за аварийного отключения электричества пациентов, нуждающихся в интенсивной медицинской помощи, перевозили в другие больницы.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
