Возрастное ограничение 18+

В Алапаевске подростки взяли покататься мотоцикл и столкнулись с Toyota

12.11 Вторник, 26 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Алапаевске двое молодых людей 14 и 16 лет решили покататься на мотоцикле и попали в аварию. Проведение доследственной проверки в связи с ДТП под контроль взяла городская прокуратура.

Авария, о которой идёт речь, произошла в понедельник, 25 августа, 16.30 на перекрёстке улиц Володарского и Колмогорова. По данным прокуратуры Свердловской области, за рулём мотоцикла был 14-летний. При проезде нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог он не уступил дорогу Toyota Corolla, которая ехала по главной дороге.

В результате ДТП оба подростка получили травмы и были доставлены в Алапаевскую городскую больницу.

«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органом полиции по результатам доследственной проверки»,

– сказали в ведомстве.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Трюк ради рилса стал причиной ДТП под Сысертью
25 августа 2025
Вечерняя поездка на мотоцикле за городом обернулась для жителя Серова аварией
21 августа 2025
В Нижнем Тагиле 15-летний подросток упал с электросамоката и получил травму головы
22 августа 2025
ДТП с участием грузовика и автобуса произошло под Богдановичем
19 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Свердловской области арестован в Омске

Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:38 Торговца контрафактным табаком приговорили к принудительным работам в Екатеринбурге
12:11 В Алапаевске подростки взяли покататься мотоцикл и столкнулись с Toyota
11:40 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против застройки парка 50-летия ВЛКСМ
11:33 В Полевском три дня будут идти антитеррористические учения
11:04 Глава СК потребовал доклад о расследовании школьного конфликта в Среднеуральске
10:38 В преддверии осени в Свердловскую области привезли вакцины против гриппа
10:05 В Екатеринбурге девушка обвинила мужчину в домогательствах после поездки на эскалаторе
09:49 В Каменске-Уральском три семьи не могут уехать из разрушающегося дома
20:44 В Кушве вынесен приговор виновнику гибели юных велосипедистов
19:58 В оставшуюся на поверхности часть реки Ольховка слили яркую жидкость
19:44 В Сысертском районе две екатеринбурженки устроили ДТП ради хайпового видео
18:58 Выставку памяти Ярополка Лапшина готовит Свердловская киностудия
18:45 Власти Екатеринбурга отказались от высотной застройки на одном из участков Эльмаша
18:22 В Свердловской области за выходные пожарные ликвидировали 35 возгораний
17:29 Екатеринбуржцев призвали жаловаться на проезжающие мимо остановок автобусы
17:08 Жителей Екатеринбурга предупреждают о ночных перекрытиях на улице Малышева
16:45 В Екатеринбурге парень попытался подкупить сотрудника ФСБ и получил срок
16:06 На главной странице Авито появился баннер на всю ширину экрана
16:03 Жительница Свердловской области дважды попала в больницу из-за жесткой диеты
15:48 Пяти годами в исправительной колонии обернулся для первоуральца вспыльчивый характер
14:25 Авито запустил беспроцентную рассрочку для покупок у частных продавцов
14:05 Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в «Атомном диктанте»
13:28 Пикет против вырубки в парке 50-летия ВЛКСМ прошёл у резиденции свердловского губернатора
12:37 Трюк ради рилса стал причиной ДТП под Сысертью
12:04 В Екатеринбурге супруги незаконно получили 900 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
11:16 Свердловская область заняла 38-е место в рейтинге по расходам на ЖКУ и топливо
Все новости Свердловской области
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
Все новости России и мира
12:38 Торговца контрафактным табаком приговорили к принудительным работам в Екатеринбурге
12:11 В Алапаевске подростки взяли покататься мотоцикл и столкнулись с Toyota
11:40 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против застройки парка 50-летия ВЛКСМ
11:33 В Полевском три дня будут идти антитеррористические учения
11:04 Глава СК потребовал доклад о расследовании школьного конфликта в Среднеуральске
10:38 В преддверии осени в Свердловскую области привезли вакцины против гриппа
10:05 В Екатеринбурге девушка обвинила мужчину в домогательствах после поездки на эскалаторе
09:49 В Каменске-Уральском три семьи не могут уехать из разрушающегося дома
20:44 В Кушве вынесен приговор виновнику гибели юных велосипедистов
19:58 В оставшуюся на поверхности часть реки Ольховка слили яркую жидкость
19:44 В Сысертском районе две екатеринбурженки устроили ДТП ради хайпового видео
18:58 Выставку памяти Ярополка Лапшина готовит Свердловская киностудия
18:45 Власти Екатеринбурга отказались от высотной застройки на одном из участков Эльмаша
18:22 В Свердловской области за выходные пожарные ликвидировали 35 возгораний
17:29 Екатеринбуржцев призвали жаловаться на проезжающие мимо остановок автобусы
17:08 Жителей Екатеринбурга предупреждают о ночных перекрытиях на улице Малышева
16:45 В Екатеринбурге парень попытался подкупить сотрудника ФСБ и получил срок
16:06 На главной странице Авито появился баннер на всю ширину экрана
16:03 Жительница Свердловской области дважды попала в больницу из-за жесткой диеты
15:48 Пяти годами в исправительной колонии обернулся для первоуральца вспыльчивый характер
14:25 Авито запустил беспроцентную рассрочку для покупок у частных продавцов
14:05 Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в «Атомном диктанте»
13:28 Пикет против вырубки в парке 50-летия ВЛКСМ прошёл у резиденции свердловского губернатора
12:37 Трюк ради рилса стал причиной ДТП под Сысертью
12:04 В Екатеринбурге супруги незаконно получили 900 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
11:16 Свердловская область заняла 38-е место в рейтинге по расходам на ЖКУ и топливо
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK