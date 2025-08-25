Возрастное ограничение 18+
В Алапаевске подростки взяли покататься мотоцикл и столкнулись с Toyota
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Алапаевске двое молодых людей 14 и 16 лет решили покататься на мотоцикле и попали в аварию. Проведение доследственной проверки в связи с ДТП под контроль взяла городская прокуратура.
Авария, о которой идёт речь, произошла в понедельник, 25 августа, 16.30 на перекрёстке улиц Володарского и Колмогорова. По данным прокуратуры Свердловской области, за рулём мотоцикла был 14-летний. При проезде нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог он не уступил дорогу Toyota Corolla, которая ехала по главной дороге.
В результате ДТП оба подростка получили травмы и были доставлены в Алапаевскую городскую больницу.
«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органом полиции по результатам доследственной проверки»,
– сказали в ведомстве.
