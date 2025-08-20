Глава СК потребовал доклад о расследовании школьного конфликта в Среднеуральске

– говорится в сообщении ведомства.

«Следственными органами СКР по Свердловской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое прекращено ввиду недостижения причастными лицами возраста, с которого наступает уголовная ответственность. При этом продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по статье 293 УК РФ – "халатность"»,