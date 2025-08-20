Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал доклад о расследовании школьного конфликта в Среднеуральске
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования конфликта, который произошёл между подростками в Среднеуральске.
В телеграм-канале Следкома сообщается, что школьник, в отношении которого другие ученики совершили противоправные действия, продолжает учиться в одной школе со своими обидчиками, поскольку они не достигли возраста уголовной ответственности.
Сейчас глава ведомства ждёт доклад о том, что было расследовано и какие решения уже были приняты.
«Следственными органами СКР по Свердловской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое прекращено ввиду недостижения причастными лицами возраста, с которого наступает уголовная ответственность. При этом продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по статье 293 УК РФ – "халатность"»,
– говорится в сообщении ведомства.
