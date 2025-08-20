Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге девушка обвинила мужчину в домогательствах после поездки на эскалаторе
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге местная жительница заявила, что к ней приставал мужчина, когда она ехала на эскалаторе в метрополитене. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», это произошло в минувшее воскресенье, 24 августа, примерно в 15.55 на станции Уралмаш. По словам спутницы пострадавшей девушки, мужчина облапал её подругу и начал улыбаться. После этого екатеринбурженка написала заявление в полицию.
В телеграм-канале «Следкома» сообщили, что уголовное дело было возбуждено по статье 213 УК РФ – «Хулигантство». Расследование дела взял под свой контроль председатель СК Александр Бастрыкин.
