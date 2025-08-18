В Кушве вынесен приговор виновнику гибели юных велосипедистов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Кушвинский городской суд огласил приговор по делу о ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних. Трагедия произошла 22 ноября 2024 года на восьмом километре автодороги Кушва – Нижняя Тура.На скамье подсудимых сидел водитель автомобиля «Ford Explorer», который тогда, в ноябре прошлого года, при обгоне выехал на встречную полосу и сбил двух велосипедистов 16 и 17 лет. Подростки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).Подсудимый полностью признал вину, извинился перед родителями погибших и частично возместил ущерб. Суд установил, что в момент аварии он превысил скорость и не учёл дорожные условия в тёмное время суток. Наказанием для него стало три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён права управления транспортом на два с половиной года. Помимо этого, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших: с осуждённого взыскан моральный вред в размере 1 млн 45 тысяч рублей в пользу каждого из родителей погибших.Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.