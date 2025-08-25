В Сысертском районе две екатеринбурженки устроили ДТП ради хайпового видео

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ночь на 24 августа в Сысертском районе едва не закончилась трагедией. Две жительницы Екатеринбурга решили снять эффектный ролик для социальных сетей прямо во время движения автомобиля.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, инцидент произошёл в 00.05 на третьем километре трассы «Сысерть – Полевской». Не имея водительских прав, 35-летняя женщина села за руль автомобиля «KIA», а её 33-летняя подруга заняла место пассажира. Во время поездки та решила записать видео и для эффектного кадра распахнула дверь на ходу. Поскольку ремнём безопасности она пристёгнута не была, женщина выпала на дорогу.Из-за внезапности и испуга бесправная водительница не справилась с управлением: автомобиль съехал на обочину и врезался в кусты. Пассажирка получила травмы и была госпитализирована, а водитель физически не пострадала.Теперь обеими женщинами занимаются правоохранители. На водительницу составлены административные материалы сразу по пяти статьям: за езду без прав, отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, отсутствие полиса ОСАГО, излишнюю тонировку и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью. Пассажирке также грозит наказание — за то, что она нарушила правила и находилась в автомобиле непристёгнутой.Проверка произошедшего продолжается.