В Сысертском районе две екатеринбурженки устроили ДТП ради хайпового видео

19.44 Понедельник, 25 августа 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Ночь на 24 августа в Сысертском районе едва не закончилась трагедией. Две жительницы Екатеринбурга решили снять эффектный ролик для социальных сетей прямо во время движения автомобиля.

Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, инцидент произошёл в 00.05 на третьем километре трассы «Сысерть – Полевской». Не имея водительских прав, 35-летняя женщина села за руль автомобиля «KIA», а её 33-летняя подруга заняла место пассажира. Во время поездки та решила записать видео и для эффектного кадра распахнула дверь на ходу. Поскольку ремнём безопасности она пристёгнута не была, женщина выпала на дорогу.

Из-за внезапности и испуга бесправная водительница не справилась с управлением: автомобиль съехал на обочину и врезался в кусты. Пассажирка получила травмы и была госпитализирована, а водитель физически не пострадала.

Теперь обеими женщинами занимаются правоохранители. На водительницу составлены административные материалы сразу по пяти статьям: за езду без прав, отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, отсутствие полиса ОСАГО, излишнюю тонировку и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью. Пассажирке также грозит наказание — за то, что она нарушила правила и находилась в автомобиле непристёгнутой.

Проверка произошедшего продолжается.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
