В Свердловской области за выходные пожарные ликвидировали 35 возгораний

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За минувшие выходные сотрудники МЧС России в Свердловской области потушили 35 пожаров. По данным ведомства, только в жилом секторе произошло 12 возгораний, при этом пожарным удалось спасти шестерых человек.Одно из спасений произошло в Екатеринбурге в субботу, 23 августа. На улице Ботаническая горело имущество в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Спасатели вывели из задымленного здания четырёх человек с помощью специальных устройств, ещё семеро покинули дом самостоятельно. Благодаря этому обошлось без пострадавших. На тушение огня ушло всего 16 минут, были задействованы девять специалистов и три единицы техники.В тот же день в Екатеринбурге на улице Строителей загорелся легковой автомобиль. Площадь возгорания составила три квадратных метра — огнём были охвачены моторный отсек и часть салона. Ситуацию удалось взять под контроль за четыре минуты, в ликвидации участвовали семь пожарных.Серьёзный пожар в тот же день произошёл в Кировграде: на улице Урицкого сгорело заброшенное строение площадью 40 квадратных метров. На его тушение ушло около получаса, работали семь огнеборцев и два расчёта техники.В воскресенье, 24 августа, пожарные выезжали на 17 возгораний. Одним из самых крупных стал пожар в Каменске-Уральском на улице Гагарина, где огонь повредил квартиру в трёхэтажном доме на площади 40 квадратных метров. Из здания удалось эвакуироваться 15 жильцам, двоих человек спасли сами пожарные. С возгоранием боролись 18 специалистов при помощи пяти единиц техники, на ликвидацию ушло чуть больше 25 минут.Ещё более масштабный пожар был зафиксирован в Камышлове: на улице Карла Маркса горела кровля неэксплуатируемого строения на площади 100 квадратных метров. Здесь к ликвидации привлекались 12 человек личного состава и четыре единицы техники, время тушения составило около 40 минут.