Возрастное ограничение 18+
Трюк ради рилса стал причиной ДТП под Сысертью
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшие выходные, в ночь на 24 августа, на дороге между Сысертью и Полевским две подруги 35 и 33 лет попали в аварию.
По данным УГИБДД по Свердловской области, пока 35-летняя девушка вела машину, её 33-летняя пассажирка снимала видео для социальных сетей. В какой-то момент она решила открыть двери и выпала на дорогу. Подруга испугалась и, потеряв контроль над управлением, съехала с дороги.
В результате ДТП пострадала только пассажирка, вывалившаяся из машины во время движения, была с травмами доставлена в больницу.
На водительницу составили пять протоколов:
– по части 1 статьи 12.7 за управление без водительского удостоверения;
– по части 2 статьи 12.24 за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью;
– по части 2 статьи 12.26 за отказ пройти освидетельствование;
– по части 3.1 статьи 12.5 за тонировку;
– по части 1 статьи 12.37 за отсутствие действующего полиса ОСАГО.
Также на подругу возбудили дело по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ из-за того, что она ехала с непристёгнутым ремнём.
