В Екатеринбурге разыскивают 5-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Пионерском микрорайоне
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Екатеринбурге ведутся поиски пятилетнего Руслана Куркова, который пропал сегодня во время прогулки в Пионерском микрорайоне. Информация о пропаже размещена поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».
По данным добровольцев, ребёнок 2020 года рождения. На момент исчезновения он был одет в красную футболку, штаны пятнистого цвета хаки, чёрные кроссовки и бежевую кепку. Руслан худощавого телосложения, ростом 110 сантиметров, со светло-русыми волосами и серыми глазами.
Координатор поиска — Татьяна (позывной «Исеть»). Связаться с ней можно по телефону 8 912 648 51 56.
