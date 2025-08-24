В Екатеринбурге разыскивают 5-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Пионерском микрорайоне

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ведутся поиски пятилетнего Руслана Куркова, который пропал сегодня во время прогулки в Пионерском микрорайоне. Информация о пропаже размещена поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».По данным добровольцев, ребёнок 2020 года рождения. На момент исчезновения он был одет в красную футболку, штаны пятнистого цвета хаки, чёрные кроссовки и бежевую кепку. Руслан худощавого телосложения, ростом 110 сантиметров, со светло-русыми волосами и серыми глазами.Координатор поиска — Татьяна (позывной «Исеть»). Связаться с ней можно по телефону 8 912 648 51 56.