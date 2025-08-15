В Свердловской области с начала сезона на воде погибли 29 человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С начала купального сезона на водоёмах Свердловской области произошло 29 несчастных случаев со смертельным исходом. Об этом сообщает МЧС России по региону. Благодаря действиям спасателей, добровольцев и очевидцев удалось спасти двух человек.Сегодня в МЧС сообщили о новом происшествии. На акватории реки Теляна в городском округе ЗАТО Свободный утонул мужчина. На месте работают следователи и оперативные службы.Сотрудники МЧС напоминают жителям о правилах безопасности. Специалисты подчёркивают, что поздним летом вода становится холодной и может вызвать судороги, берега после дождя скользкие и опасные. Нельзя оставлять детей без присмотра у воды, а во время рыбалки важно избегать небезопасных участков, использовать спасательные жилеты и иметь при себе средства связи.