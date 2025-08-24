В Екатеринбурге возбудили дело после жалобы матери на удар ребёнка в поликлинике

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Следственный комитет России занялся проверкой обстоятельств конфликта в одной из детских поликлиник Екатеринбурга. Ранее бывшая участница телепроекта «Беременна в 16» Олеся Галикаева заявила, что неизвестная женщина в хиджабе ударила её маленькую дочь по ягодицам. По словам Галикаевой, женщина устала от криков ребёнка, ударила девочку и сказала: «У вас ребёнок невоспитанный, я буду делать то, что захочу».После обращения матери в полицию было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как сообщили в пресс-службе СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Борису Францишко представить доклад о ходе расследования и о том, какие данные уже подтверждены.