В Нижнем Тагиле разыскивают двух детей, нуждающихся в медицинской помощи

В Нижнем Тагиле разыскивают 11-летнего Павла и 14-летнюю Екатерину Маркеловых. Их местонахождение неизвестно с 23 августа. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».По информации отряда, Павел ростом около 140 см, худощавого телосложения, с короткими тёмно-русыми волосами и карими глазами. У мальчика косит правый глаз. На момент исчезновения он был одет в тёмно-синюю кофту, синие шорты и резиновые сапоги.Екатерина ростом около 150 см, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмно-русыми волосами до плеч. В день пропажи девочка была в розовых штанах, розовых сланцах и серой футболке с изображением тигра.Оба подростка нуждаются в медицинской помощи. Поисковики просят всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении детей, обращаться к руководителю отряда по телефону 8-900-044-02-20 (Наталия «Лиса»).Розыском занимаются сотрудники отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Информацию также можно сообщить по телефонам: +7 (343) 97-68-02 или +7 (343) 97-68-85.Ранее, 1 июля этого года, дети уже пропадали. Тогда опекун сообщил в полицию, что они убежали с улицы Тимирязева в неизвестном направлении. Спустя сутки подростков нашли сотрудники полиции в одном из торговых центров на улице Зари.