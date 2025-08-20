В аэропорту Кольцово отменили и задержали десятки рейсов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово произошли массовые изменения в расписании полётов.В Екатеринбург не прилетели три рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Также отменили вылеты из Кольцово в Москву и Санкт-Петербург. Всего, по данным онлайн-табло, изменения затронули около 30 рейсов. Среди них перелёты в Самару, Сургут, Казань, Сочи, Тбилиси и другие города.Сегодня ночью и утром временно приостанавливали работу аэропорты Санкт-Петербурга, Пскова, Самары, Саратова и Нижнекамска.По данным Минобороны, за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 беспилотников. Атаки фиксировались в Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской и Самарской областях, а также в Ленинградской области, Крыму и Татарстане.