Глава СК взял на контроль дело о наезде электросамоката на ребёнка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после инцидента с участием электросамоката, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом сообщает информационный центр СК России.По данным ведомства, 20 августа двое молодых людей ехали вдвоём на одном электросамокате и сбили ребёнка в пешеходной зоне. Девочка получила травму головы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования.