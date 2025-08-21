Возрастное ограничение 18+
Глава СК взял на контроль дело о наезде электросамоката на ребёнка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после инцидента с участием электросамоката, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом сообщает информационный центр СК России.
По данным ведомства, 20 августа двое молодых людей ехали вдвоём на одном электросамокате и сбили ребёнка в пешеходной зоне. Девочка получила травму головы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.
Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования.
