Выявили нарушителей из свадебного кортежа на Режевском тракте
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области завершила первые проверки по факту опасного движения свадебного кортежа на автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Поводом для разбирательства стали видеозаписи, опубликованные в СМИ.
Как сообщили в ведомстве, установлены личности четырёх водителей из колонны семи автомобилей. Все они — жители Режа. Машины двигались с нарушениями и создавали угрозу безопасности на одном из аварийно-опасных участков дороги.
Особое внимание инспекторов привлёк 36-летний водитель Chery Tiggo 4. Ранее он уже трижды привлекался к ответственности за превышение скорости. На этот раз мужчина выехал на встречную полосу и перевозил пассажиров с нарушением правил. Также зафиксированы нарушения у 21-летнего водителя Datsun, 20-летнего водителя ВАЗ-2114 и 19-летнего водителя Toyota Camry.
По информации Госавтоинспекции Свердловской области, пассажиры автомобилей высовывались из окон по пояс, что запрещено правилами. Молодые люди признали свою вину и пояснили, что не осознавали, какую угрозу создавали для других участников движения.
В отношении четырёх водителей составлено пять материалов. Водителю Chery Tiggo грозит штраф до 7,5 тысяч рублей или лишение прав за выезд на встречную полосу, а также отдельный штраф за нарушение правил перевозки пассажиров. Остальные водители оштрафованы по тысяче рублей каждый за аналогичные нарушения.
Инспекторы продолжают работу по установлению других участников кортежа.
