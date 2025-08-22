Выявили нарушителей из свадебного кортежа на Режевском тракте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области завершила первые проверки по факту опасного движения свадебного кортежа на автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Поводом для разбирательства стали видеозаписи, опубликованные в СМИ.Как сообщили в ведомстве, установлены личности четырёх водителей из колонны семи автомобилей. Все они — жители Режа. Машины двигались с нарушениями и создавали угрозу безопасности на одном из аварийно-опасных участков дороги.Особое внимание инспекторов привлёк 36-летний водитель Chery Tiggo 4. Ранее он уже трижды привлекался к ответственности за превышение скорости. На этот раз мужчина выехал на встречную полосу и перевозил пассажиров с нарушением правил. Также зафиксированы нарушения у 21-летнего водителя Datsun, 20-летнего водителя ВАЗ-2114 и 19-летнего водителя Toyota Camry.По информации Госавтоинспекции Свердловской области, пассажиры автомобилей высовывались из окон по пояс, что запрещено правилами. Молодые люди признали свою вину и пояснили, что не осознавали, какую угрозу создавали для других участников движения.В отношении четырёх водителей составлено пять материалов. Водителю Chery Tiggo грозит штраф до 7,5 тысяч рублей или лишение прав за выезд на встречную полосу, а также отдельный штраф за нарушение правил перевозки пассажиров. Остальные водители оштрафованы по тысяче рублей каждый за аналогичные нарушения.Инспекторы продолжают работу по установлению других участников кортежа.