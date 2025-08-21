Возрастное ограничение 18+
Мужчину в Екатеринбурге придавило тракторным мостом, сердце не билось 7 минут
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге врачи Центральной городской клинической больницы №24 вернули к жизни 39-летнего мужчину, на которого упала часть трактора весом около тонны. Как сообщили в Минздраве Свердловской области, сердце пострадавшего не билось 7 минут, однако усилия медиков позволили его спасти.
Несчастный случай произошёл во время работ, когда на свердловчанина рухнул тракторный мост. При транспортировке в больницу у мужчины остановилось сердце, и сотрудники скорой помощи провели реанимацию прямо в машине. После этого пострадавший поступил в приёмное отделение ЦГКБ №24 в крайне тяжёлом состоянии.
Диагностика выявила множественные двусторонние переломы рёбер, разрыв лёгкого, ушиб сердца, разрыв печени, перелом шейного позвонка, а также двусторонний гемопневмоторакс. Пациент находился в состоянии травматического шока IV степени.
Медики провели экстренную операцию, которая продолжалась более двух часов. Хирурги ушили повреждения лёгкого и печени, дренировали плевральные и брюшную полости и остановили кровотечение. Мужчина более 40 дней находился на искусственной вентиляции лёгких, ему перелили около 5 литров донорской крови. В ходе лечения врачи боролись с постреанимационным синдромом, двусторонней пневмонией и системной воспалительной реакцией.
Постепенно состояние пациента стабилизировалось, его перевели в травматологическое отделение и через неделю выписали для амбулаторного наблюдения. Сейчас мужчина продолжает восстановление.
