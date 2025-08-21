В Екатеринбурге пенсионер трое суток лежал в траве, его спасли камеры с рекламного экрана

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге удалось спасти 74-летнего жителя Ревды, который потерялся в городе и трое суток оставался без помощи. Его удалось обнаружить благодаря камерам, установленным на рекламных конструкциях. Об этом рассказала рекламная компания «Арифметика».Пожилого мужчину искали полиция, добровольцы «ЛизаАлерт» и «РМК Поиск». Следы привели поисковиков на улицу Бардина, где размещен один из рекламных экранов компании. На экране установлены камеры. После звонка от поисковиков специалисты «Арифметики» начали просматривать записи и заметили, как мужчина перешел дорогу и упал в высокую траву.Как сообщает пресс-служба компании, он пролежал там три дня без воды и еды. Как только его местонахождение удалось установить, спасатели вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает, он отделался простудой.