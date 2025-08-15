Горели квартира, магазин и сено: пожарные ликвидировали пожары и спасли 5 человек в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области ликвидировали 13 пожаров, несколько из них произошли в жилом секторе, сообщили в МЧС России по региону.В Екатеринбурге на улице Ботаническая загорелась квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома. Огонь повредил домашнее имущество на площади 10 квадратных метров. С помощью дыхательных аппаратов спасатели вывели из квартиры четырёх человек, включая двух детей, пострадавших нет. Для тушения привлекли три единицы техники и девять человек личного состава.В Артёмовском по улице Достоевского загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Из-за задымления спасатели вывели из помещения одного человека. Пожар ликвидировали за 14 минут силами 16 специалистов и пяти единиц техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.В селе Бродово по улице Полевая загорелись 60 тюков сена на площади 40 квадратных метров. На тушение работали пять специалистов и две единицы техники, пожар ликвидировали за 29 минут. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.В Каменске-Уральском по улице Карла Маркса загорелось холодильное оборудование в магазине на площади 5 квадратных метров из-за короткого замыкания. Справиться с возгоранием удалось за 5 минут, привлекли шесть специалистов и три единицы техники.