В Нижнем Тагиле мотоциклист погиб из-за превышения скорости
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
22 августа около 23.00 часов на 18 км автодороги «Нижний Тагил-Висимо-Уткинск-Усть-Утка» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, 38-летний водитель мотоцикла «Хонда 600», следуя со стороны посёлка Уралец в направлении Нижнего Тагила, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла.
Мотоциклист скончался до приезда скорой помощи. Он был жителем Нижнего Тагила, имел трёхлетний стаж управления транспортными средствами категории «А» и не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Мужчина использовал шлем и мотоэкипировку.
Состояние водителя в момент ДТП уточнится после проведения судебно-медицинской экспертизы.
