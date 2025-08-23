Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге обнаружили артиллерийский снаряд в лесу вдоль Серовского тракта
Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
В лесном массиве вдоль Серовского тракта был обнаружен боевой артиллерийский снаряд калибра 152 мм. На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Малахит» Управления Росгвардии по Свердловской области, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Свердловской области.
Взрывотехники тщательно изучили находку и установили, что снаряд пролежал в лесу длительное время и подвергся коррозии. После оценки состояния боеприпас был безопасно транспортирован на полигон для уничтожения с помощью накладного заряда.
Кроме того, участок леса, где была обнаружена опасная находка, был обследован сотрудниками Росгвардии на предмет других взрывоопасных предметов. Дополнительных угроз обнаружено не было.
Взрывотехники тщательно изучили находку и установили, что снаряд пролежал в лесу длительное время и подвергся коррозии. После оценки состояния боеприпас был безопасно транспортирован на полигон для уничтожения с помощью накладного заряда.
Кроме того, участок леса, где была обнаружена опасная находка, был обследован сотрудниками Росгвардии на предмет других взрывоопасных предметов. Дополнительных угроз обнаружено не было.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На Екатеринбургской кольцевой автодороге в ДТП погиб пешеход
22 августа 2025
22 августа 2025