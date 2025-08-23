В Екатеринбурге обнаружили артиллерийский снаряд в лесу вдоль Серовского тракта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В лесном массиве вдоль Серовского тракта был обнаружен боевой артиллерийский снаряд калибра 152 мм. На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Малахит» Управления Росгвардии по Свердловской области, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Свердловской области.Взрывотехники тщательно изучили находку и установили, что снаряд пролежал в лесу длительное время и подвергся коррозии. После оценки состояния боеприпас был безопасно транспортирован на полигон для уничтожения с помощью накладного заряда.Кроме того, участок леса, где была обнаружена опасная находка, был обследован сотрудниками Росгвардии на предмет других взрывоопасных предметов. Дополнительных угроз обнаружено не было.