Двух юных питбайкеров в Горном Щите лишили «железных коней»

Сотрудники мотобатальона свердловской Госавтоинспекции задержали в поселке Горный Щит двух водителей питбайков, которые передвигались по дорогам общего пользования без прав. Инцидент произошел накануне выходных, когда в регионе было усилено патрулирование дорог.Как сообщили в областной ГИБДД, транспортными средствами управляли 13-летний подросток и 18-летний молодой человек. При попытке остановки оба пытались уклониться от проверки. В результате оба питбайка были эвакуированы на спецстоянку.Выяснилось, что несовершеннолетний юноша взял мотоцикл у друга без разрешения. На место вызвали его мать, материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях («неисполнение родительских обязанностей»).В отношении 18-летнего водителя составлены протоколы за управление без прав и неподчинение законному требованию инспектора. Его транспорт также задержан.