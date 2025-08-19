Возрастное ограничение 18+
Двух юных питбайкеров в Горном Щите лишили «железных коней»
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники мотобатальона свердловской Госавтоинспекции задержали в поселке Горный Щит двух водителей питбайков, которые передвигались по дорогам общего пользования без прав. Инцидент произошел накануне выходных, когда в регионе было усилено патрулирование дорог.
Как сообщили в областной ГИБДД, транспортными средствами управляли 13-летний подросток и 18-летний молодой человек. При попытке остановки оба пытались уклониться от проверки. В результате оба питбайка были эвакуированы на спецстоянку.
Выяснилось, что несовершеннолетний юноша взял мотоцикл у друга без разрешения. На место вызвали его мать, материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях («неисполнение родительских обязанностей»).
В отношении 18-летнего водителя составлены протоколы за управление без прав и неподчинение законному требованию инспектора. Его транспорт также задержан.
Как сообщили в областной ГИБДД, транспортными средствами управляли 13-летний подросток и 18-летний молодой человек. При попытке остановки оба пытались уклониться от проверки. В результате оба питбайка были эвакуированы на спецстоянку.
Выяснилось, что несовершеннолетний юноша взял мотоцикл у друга без разрешения. На место вызвали его мать, материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях («неисполнение родительских обязанностей»).
В отношении 18-летнего водителя составлены протоколы за управление без прав и неподчинение законному требованию инспектора. Его транспорт также задержан.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге оштрафовали «затонированного» водителя
13 августа 2025
13 августа 2025