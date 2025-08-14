На Екатеринбургской кольцевой автодороге в ДТП погиб пешеход

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Екатеринбурга выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 22 августа на 88-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Увы, ДТП оказалось смертельным для одного из участников.По предварительным данным, около 14.00 водитель автомобиля «Газель», двигавшийся со стороны Челябинского тракта, сбил пешехода, находившегося на проезжей части. В результате наезда 26-летний житель Екатеринбурга скончался на месте происшествия до прибытия медиков.Как сообщают в Госавтоинспекции, за рулём «Газели» находился 64-летний водитель со стажем управления транспортом 37 лет.Освидетельствование показало, что он был трезв. На месте происшествия сотрудники полиции проводят все необходимые процессуальные действия, осмотр автомобиля и участка дороги.Кроме того, специалисты устанавливают, в каком состоянии находился погибший в момент происшествия. Ответ на этот вопрос даст судебно-медицинская экспертиза.