Возрастное ограничение 18+
На Екатеринбургской кольцевой автодороге в ДТП погиб пешеход
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Госавтоинспекция Екатеринбурга выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 22 августа на 88-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Увы, ДТП оказалось смертельным для одного из участников.
По предварительным данным, около 14.00 водитель автомобиля «Газель», двигавшийся со стороны Челябинского тракта, сбил пешехода, находившегося на проезжей части. В результате наезда 26-летний житель Екатеринбурга скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
Как сообщают в Госавтоинспекции, за рулём «Газели» находился 64-летний водитель со стажем управления транспортом 37 лет.
Освидетельствование показало, что он был трезв. На месте происшествия сотрудники полиции проводят все необходимые процессуальные действия, осмотр автомобиля и участка дороги.
Кроме того, специалисты устанавливают, в каком состоянии находился погибший в момент происшествия. Ответ на этот вопрос даст судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным, около 14.00 водитель автомобиля «Газель», двигавшийся со стороны Челябинского тракта, сбил пешехода, находившегося на проезжей части. В результате наезда 26-летний житель Екатеринбурга скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
Как сообщают в Госавтоинспекции, за рулём «Газели» находился 64-летний водитель со стажем управления транспортом 37 лет.
Освидетельствование показало, что он был трезв. На месте происшествия сотрудники полиции проводят все необходимые процессуальные действия, осмотр автомобиля и участка дороги.
Кроме того, специалисты устанавливают, в каком состоянии находился погибший в момент происшествия. Ответ на этот вопрос даст судебно-медицинская экспертиза.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На трассе под Североуральском погиб водитель иномарки
14 августа 2025
14 августа 2025
Под Тугулымом в ДТП с грузовиком погибли два человека
17 августа 2025
17 августа 2025