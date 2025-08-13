Возрастное ограничение 18+
Пожарная обстановка в Свердловской области в четверг была на редкость спокойной
Фото: МЧС по Свердловской области
На удивление спокойно прошёл четверг, 21 августа, для свердловских пожарных. Им пришлось выезжать за сутки всего на четыре возгорание, только одно из которых возникло в жилом секторе.
В Екатеринбурге на улице Гражданской войны пожарные боролись с огнем в муниципальном доме. Возгорание произошло во входной двери квартиры на втором этаже. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, но для его ликвидации задействовали восемь специалистов и три единицы техники. Огонь потушили за две минуты. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Самый крупный пожар минувшего четверга произошёл в Нижнем Тагиле на улице Автомобилистов. В неэксплуатируемом здании загорелся строительный мусор. Площадь пожара достигла ста квадратных метров. В тушении участвовали десять специалистов и три пожарные машины. На ликвидацию огня потребовалось 36 минут.
Остальные пожары вчерашнего дня возникали на открытых площадках и на других территориях, не относящихся к жилому сектору.
В Екатеринбурге на улице Гражданской войны пожарные боролись с огнем в муниципальном доме. Возгорание произошло во входной двери квартиры на втором этаже. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, но для его ликвидации задействовали восемь специалистов и три единицы техники. Огонь потушили за две минуты. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Самый крупный пожар минувшего четверга произошёл в Нижнем Тагиле на улице Автомобилистов. В неэксплуатируемом здании загорелся строительный мусор. Площадь пожара достигла ста квадратных метров. В тушении участвовали десять специалистов и три пожарные машины. На ликвидацию огня потребовалось 36 минут.
Остальные пожары вчерашнего дня возникали на открытых площадках и на других территориях, не относящихся к жилому сектору.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию