Пожарная обстановка в Свердловской области в четверг была на редкость спокойной

На удивление спокойно прошёл четверг, 21 августа, для свердловских пожарных. Им пришлось выезжать за сутки всего на четыре возгорание, только одно из которых возникло в жилом секторе.В Екатеринбурге на улице Гражданской войны пожарные боролись с огнем в муниципальном доме. Возгорание произошло во входной двери квартиры на втором этаже. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, но для его ликвидации задействовали восемь специалистов и три единицы техники. Огонь потушили за две минуты. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.Самый крупный пожар минувшего четверга произошёл в Нижнем Тагиле на улице Автомобилистов. В неэксплуатируемом здании загорелся строительный мусор. Площадь пожара достигла ста квадратных метров. В тушении участвовали десять специалистов и три пожарные машины. На ликвидацию огня потребовалось 36 минут.Остальные пожары вчерашнего дня возникали на открытых площадках и на других территориях, не относящихся к жилому сектору.