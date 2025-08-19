Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле 15-летний подросток упал с электросамоката и получил травму головы
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В среду, 20 августа, около десяти часов вечера на одной из центральных улиц Нижнего Тагила 15-летний подросток травмировал голову, упав с прокатного электросамоката.
Подросток упал на улице Вязовской возле дома №9. По предварительным данным, он не справился с управлением. В результате ДТП подросток получил серьезные травмы головы и был госпитализирован в детскую городскую больницу, рассказали сегодня в МУ МВД «Нижнетагильское».
Сообщается, что после этого случая полицейские собираются встретиться с представителями кикшеринговых компаний. Темой рабочей встречи станет недопустимость аренды электросамокатов несовершеннолетними.
Также представители ГИБДД планируют прийти в школу травмировавшего подростка и провести с детьми профилактическую беседу.
