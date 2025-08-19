Возрастное ограничение 18+
Менее половины пожаров среды пришлись в Свердловской области на жилой сектор
Фото: Вечерние Ведомости
За последние сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России на территории Свердловской области ликвидировали десять возгораний. Из них только четыре произошли в жилом секторе.
В Первоуральске на улице Торговая загорелся пассажирский автобус. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров. Огнём оказались повреждены салон и моторный отсек. К ликвидации пожара были привлечены шесть специалистов и две единицы техники. С возгоранием удалось справиться всего за пять минут. Причину возгорания представителя общественного транспорта выясняют дознаватели.
В селе Балтым огонь охватил частный жилой дом на площади 70 квадратных метров. Для тушения были задействованы 12 огнеборцев и три единицы техники. Полностью справиться с пожаром удалось за 35 минут.
В Екатеринбурге, в коллективном саду «Озерки-1», сгорели жилой дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. На месте работали девять специалистов и три единицы техники, ликвидация пожара заняла 43 минуты.
По предварительным данным, в 10% случаев причиной вчерашних возгораний стало короткое замыкание электропроводки.
