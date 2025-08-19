Менее половины пожаров среды пришлись в Свердловской области на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За последние сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России на территории Свердловской области ликвидировали десять возгораний. Из них только четыре произошли в жилом секторе.В Первоуральске на улице Торговая загорелся пассажирский автобус. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров. Огнём оказались повреждены салон и моторный отсек. К ликвидации пожара были привлечены шесть специалистов и две единицы техники. С возгоранием удалось справиться всего за пять минут. Причину возгорания представителя общественного транспорта выясняют дознаватели.В селе Балтым огонь охватил частный жилой дом на площади 70 квадратных метров. Для тушения были задействованы 12 огнеборцев и три единицы техники. Полностью справиться с пожаром удалось за 35 минут.В Екатеринбурге, в коллективном саду «Озерки-1», сгорели жилой дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. На месте работали девять специалистов и три единицы техники, ликвидация пожара заняла 43 минуты.По предварительным данным, в 10% случаев причиной вчерашних возгораний стало короткое замыкание электропроводки.