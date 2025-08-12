Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском в детском саду девочке сломали дверью палец
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском прокуратура проверяет информацию об инциденте в детском саду №8, где, по данным СМИ, трёхлетней девочке сломали палец, прищемив его дверью.
В сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» пишут, что девочке пришлось ампутировать кончик пальца. По данным ресурса, фалангу пальца с ногтевой пластиной пришлось удалить из-за сильного размозжения тканей. Также утверждается, что воспитатели не стали обращаться к медицинскому работнику детского сада и вызывать скорую, предложив вместо этого матери малышки самостоятельно съездить в травмпункт.
Эту информацию проверит городская прокуратура. Также представители ведомства оценят действия сотрудников детского сада в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«В соответствии с положениями действующего законодательства образовательная организация несёт ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении»,
– напомнили в надзорном ведомстве.
