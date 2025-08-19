Вечерняя поездка на мотоцикле за городом обернулась для жителя Серова аварией

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В среду, 20 августа, около девяти часов вечера на дороге, ведущей к Серову со стороны Киселевского водохранилища, попал в ДТП 30-летний мужчина на мотоцикле.По предварительным данным, он не справился с управлением и уехал «в кусты». В результате аварии он получил «телесные повреждения» и был доставлен в больницу, рассказали Вечерним ведомостям в управлении ГИБДД по Свердловской области.Установлено, что мужчина имеет шестилетний водительский стаж категории «В». Необходимых для управления мотоциклом прав с категорией «А» у него не было, но, как отметили дорожные инспекторы, он был в мотошлеме. Кроме этого, на счету у байкера числится семь нарушений ПДД. Этот случай станет восьмым – из-за отсутствия у него водительских прав соответствующей категории на него составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.