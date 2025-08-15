В дюжине вторничных пожаров Свердловской области обошлось без пострадавших

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки свердловские подразделения МЧС России потушили 12 возгораний, восемь из которых произошли в жилом секторе. В результате оперативных действий пожарных удалось спасти четверых человек, сообщили в региональном управлении ведомства.Одним из наиболее крупных происшествий стал пожар в деревне Чигвинцево. Там огонь охватил 60 квадратных метров, уничтожив жилой дом и хозяйственные постройки. Для ликвидации возгорания были привлечены 10 специалистов и три единицы техники. На тушение потребовалось всего 22 минуты. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели.В Екатеринбурге пожар произошёл в девятиэтажном муниципальном доме коридорного типа на улице Братской. На площади 25 квадратных метров горели домашние вещи и внутренняя отделка квартиры на шестом этаже. Благодаря использованию спасательных устройств из задымлённого здания вывели четверых человек, в результате обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара участвовали 27 спасателей и семь единиц техники, работа заняла около получаса.Ещё один случай зафиксирован в Нижнем Тагиле — в садовом товариществе «Леба» огнём повреждено имущество в магазине на площади одного квадратного метра. Огонь удалось ликвидировать за девять минут силами шести пожарных и двух машин.