В дюжине вторничных пожаров Свердловской области обошлось без пострадавших

18.29 Среда, 20 августа 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
За минувшие сутки свердловские подразделения МЧС России потушили 12 возгораний, восемь из которых произошли в жилом секторе. В результате оперативных действий пожарных удалось спасти четверых человек, сообщили в региональном управлении ведомства.

Одним из наиболее крупных происшествий стал пожар в деревне Чигвинцево. Там огонь охватил 60 квадратных метров, уничтожив жилой дом и хозяйственные постройки. Для ликвидации возгорания были привлечены 10 специалистов и три единицы техники. На тушение потребовалось всего 22 минуты. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели.

В Екатеринбурге пожар произошёл в девятиэтажном муниципальном доме коридорного типа на улице Братской. На площади 25 квадратных метров горели домашние вещи и внутренняя отделка квартиры на шестом этаже. Благодаря использованию спасательных устройств из задымлённого здания вывели четверых человек, в результате обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара участвовали 27 спасателей и семь единиц техники, работа заняла около получаса.

Ещё один случай зафиксирован в Нижнем Тагиле — в садовом товариществе «Леба» огнём повреждено имущество в магазине на площади одного квадратного метра. Огонь удалось ликвидировать за девять минут силами шести пожарных и двух машин.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
