Возрастное ограничение 18+
Под Екатеринбургом открыли новую пожарную часть на два посёлка
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области открыли новую пожарную часть. Территориально она находится в посёлке Шабровский под Екатеринбургом, но также будет обслуживать соседний посёлок Сысерть.
На открытие депо приезжал глава МЧС России Александр Куренков.
Как рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер, раньше на тушение пожаров в эти посёлки выезжали силы и средства МЧС из других депо Екатеринбурга. Теперь у них появилось своё подразделение на два автомобиля.
Также Паслер анонсировал строительство ещё трёх депо на 12 автомобилей в селе Бараба, посёлке городского типа Сосьва и селе Курганово, в котором собираются создать специальный отряд, который будет специализироваться на тушении торфяных пожаров.
Параллельно власти обещают продолжать обновлять технику и оборудование.
На открытие депо приезжал глава МЧС России Александр Куренков.
Как рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер, раньше на тушение пожаров в эти посёлки выезжали силы и средства МЧС из других депо Екатеринбурга. Теперь у них появилось своё подразделение на два автомобиля.
Также Паслер анонсировал строительство ещё трёх депо на 12 автомобилей в селе Бараба, посёлке городского типа Сосьва и селе Курганово, в котором собираются создать специальный отряд, который будет специализироваться на тушении торфяных пожаров.
Параллельно власти обещают продолжать обновлять технику и оборудование.
«Только в этом году на укрепление материально-технической базы пожарных служб направлено более 230 миллионов рублей»,
– отметил врио губернатора.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В свердловские села по программе «Земский работник культуры» привлекли первых специалистов
18 августа 2025
18 августа 2025
В Екатеринбурге открылся бывший кинотеатр «Салют»
16 августа 2025
16 августа 2025