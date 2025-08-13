Возрастное ограничение 18+

Всего два пожара из девяти в Свердловской области в понедельник пришлись на жилой сектор

19.37 Вторник, 19 августа 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Сотрудники МЧС России подвели итоги прошедших суток: на территории Свердловской области было ликвидировано девять возгораний. Только два из них произошли в жилом секторе.

Одно из происшествий было зафиксировано в коллективном саду Первоуральска. Огонь распространился на площади 71 квадратный метр. Пострадали домашние вещи, кровля, перекрытие и надворные постройки садового дома. Для тушения привлекались семь пожарных и две единицы техники. С огнём удалось справиться за 26 минут.

Другой «жилой» пожар произошёл в Камышлове на улице Северной. Там в неэксплуатируемом здании вспыхнул утеплитель. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Для ликвидации пламени потребовалось 80 минут, четыре пожарных расчёта и 11 спасателей.

Остальные пожары понедельника вспыхивали в промзонах, на открытых площадках и иных территориях, не относящихся к жилому сектору.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
