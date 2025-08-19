Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге после столкновения с автобусом опрокинулся грузовик
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 19 августа, днём в Екатеринбурге после столкновения с пассажирским автобусом опрокинулся грузовик. Авария произошла на улице Челюскинцев, возле дома №64.
В результате ДТП пострадал только водитель грузовика. Его с места аварии увезли в больницу. Водитель автобуса и его пассажиры – в салоне в момент столкновения находилось ещё восемь человек – не пострадали, сообщили в телеграм-канале регионального УГИБДД.
В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники полиции.
Известно, что попавший в ДТП автобус обслуживает маршрут «Екатеринбург – Первоуральск».
