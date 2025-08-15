Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе сбили ребёнка на велосипеде
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП на Черноисточинском шоссе, где под колёса машины попал 13-летний мальчик на велосипеде.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi ASX – женщина, 1974 года рождения – при повороте направо на «зелёный» не пропустила ребёнка на велосипеде, когда он пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. По её словам, мальчик неожиданно выехал на проезжую часть, поэтому она не успела вовремя затормозить.
В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по региону.
Установлено, что водительский стаж 51-летней женщины 13 лет. За последний год за ней числятся три случая нарушения ПДД. Этот случай исключением не стал: на водительницу составили два протокола по статье 12.6 КоАП РФ – за не пристёгнутые ремни у неё и её пассажира.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi ASX – женщина, 1974 года рождения – при повороте направо на «зелёный» не пропустила ребёнка на велосипеде, когда он пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. По её словам, мальчик неожиданно выехал на проезжую часть, поэтому она не успела вовремя затормозить.
В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по региону.
Установлено, что водительский стаж 51-летней женщины 13 лет. За последний год за ней числятся три случая нарушения ПДД. Этот случай исключением не стал: на водительницу составили два протокола по статье 12.6 КоАП РФ – за не пристёгнутые ремни у неё и её пассажира.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге «BMW» отправил пешехода в больницу
12 августа 2025
12 августа 2025
Две школьницы попали под «Газель» в Екатеринбурге
12 августа 2025
12 августа 2025