В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе сбили ребёнка на велосипеде

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП на Черноисточинском шоссе, где под колёса машины попал 13-летний мальчик на велосипеде.По предварительным данным, водитель Mitsubishi ASX – женщина, 1974 года рождения – при повороте направо на «зелёный» не пропустила ребёнка на велосипеде, когда он пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. По её словам, мальчик неожиданно выехал на проезжую часть, поэтому она не успела вовремя затормозить.В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по региону.Установлено, что водительский стаж 51-летней женщины 13 лет. За последний год за ней числятся три случая нарушения ПДД. Этот случай исключением не стал: на водительницу составили два протокола по статье 12.6 КоАП РФ – за не пристёгнутые ремни у неё и её пассажира.