Возрастное ограничение 18+
ДТП с участием грузовика и автобуса произошло под Богдановичем
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувший понедельник, 18 августа, около 16.00 на трассе «Екатеринбург – Тюмень» в районе Богдановича столкнулись грузовой автомобиль Shacman и автобус «ПАЗ».
По предварительным данным, 67-летний водитель автобуса при развороте через сплошную линию не пропустил попутный грузовик, за рулём которого был 64-летний мужчина. В результате ДТП пострадал водитель автобуса. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Известно, что автобус частный – на нём перевозят рабочих. Однако в момент ДТП пассажиров в салоне не было.
На водителя автобуса был составлен протокол по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ за разворот через сплошную линию разметки. Водителя грузовика привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за неисправности системы освещения и шин, а также по части 1 ст. 11.23 КоАП РФ за неисправность прибора контроля за режимом труда и отдыха водителя, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, 67-летний водитель автобуса при развороте через сплошную линию не пропустил попутный грузовик, за рулём которого был 64-летний мужчина. В результате ДТП пострадал водитель автобуса. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Известно, что автобус частный – на нём перевозят рабочих. Однако в момент ДТП пассажиров в салоне не было.
На водителя автобуса был составлен протокол по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ за разворот через сплошную линию разметки. Водителя грузовика привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за неисправности системы освещения и шин, а также по части 1 ст. 11.23 КоАП РФ за неисправность прибора контроля за режимом труда и отдыха водителя, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На трассе под Североуральском погиб водитель иномарки
14 августа 2025
14 августа 2025
В Большебруснянском селе отловили слишком молодого водителя
11 августа 2025
11 августа 2025