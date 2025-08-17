МЧС России сообщило о 18 ликвидированных в Свердловской области пожарах за два дня

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие выходные в Свердловской области пожарные расчёты МЧС России ликвидировали в общей сложности 18 возгораний. По данным ведомства, в субботу, 16 августа, произошло 13 пожаров, а в воскресенье, 17 августа, зарегистрировано ещё 5 случаев.Среди происшествий 16 августа только три пожара пришлись на жилой сектор. Так, в селе Николо-Павловское по улице Совхозная загорелся мусор в подвале муниципального жилого дома. Пламя на площади один квадратный метр было ликвидировано за три минуты силами восьми специалистов и трех единиц техники.В Кировграде в садовом товариществе «Коммунальщик» пожар охватил частный садовый дом на площади 100 квадратных метров. Для его тушения потребовалось 56 минут, задействованы 12 человек и четыре пожарные машины.Основными причинами субботних возгораний стали неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки — на эти факторы пришлось по 23% случаев.В воскресенье, 17 августа, свердловские огнеборцы выезжали всего на пять пожаров. И только два из них произошли в жилом секторе. В поселке Монетный на улице Южная горел частный жилой дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его удалось ликвидировать за 15 минут силами шести специалистов и двух единиц техники. Второй пожар вспыхнул на улице Молодёжи в Артёмовском. Там огонь повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля. Площадь возгорания составила всего 0,5 квадратного метра, пожарные справились с ним за одну минуту.