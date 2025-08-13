В Свердловской области за сутки потушено 13 пожаров и найдено тело на озере Карасье

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки на территории Свердловской области пожарные подразделения ликвидировали 13 возгораний. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, три пожара произошли в жилом секторе.В селе Николо-Павловское по улице Совхозная произошло возгорание мусора в подвале муниципального жилого дома. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. К тушению привлекались 8 специалистов и 3 единицы техники, ликвидация заняла 3 минуты.В Кировграде в садовом товариществе «Коммунальщик» горел частный садовый дом на площади 100 квадратных метров. Для ликвидации возгорания работали 12 пожарных и 4 единицы техники, пожар был потушен за 56 минут.По данным ведомства, причиной 23% возгораний стало неосторожное обращение с огнём, ещё 23% пожаров возникли из-за короткого замыкания электропроводки.Кроме того, на акватории озера Карасье в Каменском городском округе было обнаружено тело мужчины. Его извлекли из воды, сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.