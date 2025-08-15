Возрастное ограничение 18+
На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись пять автомобилей
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня днём на 352-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург в Верх-Исетском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В столкновении участвовали пять автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, за рулём автомобиля Exeed находилась водительница 1977 года рождения. Двигаясь со стороны Первоуральска, она врезалась в остановившиеся впереди автомобили Kia Sportage и Mitsubishi.
От удара Kia Sportage отбросило на стоящий впереди Kia Rio, который затем столкнулся с автомобилем Haval. Таким образом в цепной аварии оказалось повреждено пять транспортных средств.
В результате происшествия пассажир автомобиля Kia Sportage был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.
