На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись пять автомобилей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня днём на 352-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург в Верх-Исетском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В столкновении участвовали пять автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции.По предварительным данным, за рулём автомобиля Exeed находилась водительница 1977 года рождения. Двигаясь со стороны Первоуральска, она врезалась в остановившиеся впереди автомобили Kia Sportage и Mitsubishi.От удара Kia Sportage отбросило на стоящий впереди Kia Rio, который затем столкнулся с автомобилем Haval. Таким образом в цепной аварии оказалось повреждено пять транспортных средств.В результате происшествия пассажир автомобиля Kia Sportage был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.