В Екатеринбурге водитель «Mazda» сбил насмерть пешехода на улице Бабушкина
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло утром 15 августа и привело к гибели человека. Об этом сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, около 06.00 водитель автомобиля «Mazda 6» ехал по улице Фронтовых Бригад со стороны улицы Стачек и на перекрёстке выехал на красный сигнал светофора. В этот момент по пешеходному переходу на зелёный свет дорогу пересекал мужчина. Машина совершила наезд.
Пострадавший, житель Екатеринбурга 1962 года рождения, получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу, однако спасти не удалось.
За рулём автомобиля находился 47-летний житель Сысерти. По данным Госавтоинспекции, его водительский стаж составляет 27 лет, ранее он девять раз привлекался к административной ответственности. В каком состоянии водитель находился в момент аварии, установят результаты расследования.
В отношении мужчины уже составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
