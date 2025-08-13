Возрастное ограничение 18+
В Шале женщина погибла под колесами собственного автомобиля
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В посёлке Шаля 14 августа произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, 30-летняя владелица автомобиля «Нива» пострадала в момент, когда пыталась сесть в машину. Автомобиль был оставлен на участке с уклоном без включенного стояночного тормоза, начал самопроизвольное движение, наехал на женщину и съехал в кювет.
Медики констатировали у пострадавшей тяжёлые травмы. Женщину срочно доставили в больницу, однако спасти её не удалось.
