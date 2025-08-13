На детской площадке в Красноуральске развернулась спасательная операция

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неожиданно закончилась вчерашняя вечерняя прогулка для маленького жителя Красноуральска. Домой он вернулся значительно позже, чем планировал, и для этого понадобилась помощь сотрудников МЧС.Юный красноуралец вечером 14 августа решил покататься на карусели на детской площадке. Однако, он слишком раскрутился на этом устройстве и выпал, застряв коленом под металлической конструкцией. Самостоятельно выбраться у мальчика никак не получалось, да и взрослые очевидцы вызволить его из коварной западни не сумели. Тогда-то и пришлось вызывать спасателей.На место оперативно прибыли спасатели 163-й пожарно-спасательной части МЧС России. С помощью гидравлического инструмента они аккуратно приподняли элементы карусели и освободили малыша.К счастью, ребёнок не получил травм и отделался лишь испугом. Родители и свидетели происшествия поблагодарили сотрудников МЧС за оперативность и профессионализм, — сообщает пресс-служба свердловского отделения ведомства.