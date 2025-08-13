Возрастное ограничение 18+

На детской площадке в Красноуральске развернулась спасательная операция

20.31 Пятница, 15 августа 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Неожиданно закончилась вчерашняя вечерняя прогулка для маленького жителя Красноуральска. Домой он вернулся значительно позже, чем планировал, и для этого понадобилась помощь сотрудников МЧС.

Юный красноуралец вечером 14 августа решил покататься на карусели на детской площадке. Однако, он слишком раскрутился на этом устройстве и выпал, застряв коленом под металлической конструкцией. Самостоятельно выбраться у мальчика никак не получалось, да и взрослые очевидцы вызволить его из коварной западни не сумели. Тогда-то и пришлось вызывать спасателей.

На место оперативно прибыли спасатели 163-й пожарно-спасательной части МЧС России. С помощью гидравлического инструмента они аккуратно приподняли элементы карусели и освободили малыша.

К счастью, ребёнок не получил травм и отделался лишь испугом. Родители и свидетели происшествия поблагодарили сотрудников МЧС за оперативность и профессионализм, — сообщает пресс-служба свердловского отделения ведомства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбургские врачи вернули малышу с ДЦП возможность ходить на полной стопе
13 августа 2025
В Екатеринбурге нашли мёртвыми двух детей и их мать
10 августа 2025
В одном из чёртовой дюжины свердловских пожаров среды пострадал человек
06 августа 2025
Минувшей ночью в Каменске-Уральском из-за пожара эвакуировали 15 человек
12 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:39 В селе Баженовское открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
20:31 На детской площадке в Красноуральске развернулась спасательная операция
20:08 В Первоуральске огласили приговор погубившему коллегу водителю
19:58 Театр балета «Щелкунчик» поделился планами на новый сезон
19:39 Возле Турбинки в Екатеринбурге водитель иномарки погубил пешехода
18:58 Свердловске власти выделили 30 млн на создание производства рыбы на месте бывшего угольного разреза в Карпинске
18:45 У нелегальных уличных торговцев в Екатеринбурге начали забирать тележки с кукурузой и сладкой ватой
18:31 За январское убийство в Реже двое мужчин получили суровые приговоры
18:15 За сутки свердловские пожарные при ликвидации 9 пожаров спасли 11 человек
17:48 Сотни бутылок Coca-Cola из Азербайджана обнаружили в поле под Екатеринбургом
17:25 В Свердловской области изъяли из продажи 57 тонн некачественного мяса
15:49 В Свердловской области запущен сервис благотворительного округления покупок по картам МТС
15:28 В Избиркоме Свердловской области определили вид бюллетеня на выборах губернатора
15:21 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 14% после снижения ключевой ставки
15:18 Импорт автомобилей в Свердловскую область вырос втрое
14:41 На стадионе «Молодость» в Красноуральске завершилась масштабная реконструкция
13:28 Проект планировки квартала в центре Екатеринбурга с новым небоскрёбом выставили на обсуждения
11:44 Главреда свердловской редакции Ura.ru оставили в СИЗО
11:12 Девять человек и кошку спасли во время пожара на улице Блюхера в Екатеринбурге
21:31 Зоопарк поздравит Екатеринбург с Днём города по-своему
20:32 Каждый третий екатеринбуржец раз в полгода перетряхивает своё старьё
20:20 Заместитель директора Ельцин-центра предстанет в суде по делу о дискредитации армии
20:09 В Ельцин Центре откроется выставка частных коллекций современного искусства
19:22 В Екатеринбурге за полгода зафиксировано более 1 400 случаев мошенничества
19:10 Туристы рванули на Урал и спрос на квартиры вырос наполовину
19:02 В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемого в интимной связи с несовершеннолетними
Все новости Свердловской области
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
Все новости России и мира
21:39 В селе Баженовское открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
20:31 На детской площадке в Красноуральске развернулась спасательная операция
20:08 В Первоуральске огласили приговор погубившему коллегу водителю
19:58 Театр балета «Щелкунчик» поделился планами на новый сезон
19:39 Возле Турбинки в Екатеринбурге водитель иномарки погубил пешехода
18:58 Свердловске власти выделили 30 млн на создание производства рыбы на месте бывшего угольного разреза в Карпинске
18:45 У нелегальных уличных торговцев в Екатеринбурге начали забирать тележки с кукурузой и сладкой ватой
18:31 За январское убийство в Реже двое мужчин получили суровые приговоры
18:15 За сутки свердловские пожарные при ликвидации 9 пожаров спасли 11 человек
17:48 Сотни бутылок Coca-Cola из Азербайджана обнаружили в поле под Екатеринбургом
17:25 В Свердловской области изъяли из продажи 57 тонн некачественного мяса
15:49 В Свердловской области запущен сервис благотворительного округления покупок по картам МТС
15:28 В Избиркоме Свердловской области определили вид бюллетеня на выборах губернатора
15:21 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 14% после снижения ключевой ставки
15:18 Импорт автомобилей в Свердловскую область вырос втрое
14:41 На стадионе «Молодость» в Красноуральске завершилась масштабная реконструкция
13:28 Проект планировки квартала в центре Екатеринбурга с новым небоскрёбом выставили на обсуждения
11:44 Главреда свердловской редакции Ura.ru оставили в СИЗО
11:12 Девять человек и кошку спасли во время пожара на улице Блюхера в Екатеринбурге
21:31 Зоопарк поздравит Екатеринбург с Днём города по-своему
20:32 Каждый третий екатеринбуржец раз в полгода перетряхивает своё старьё
20:20 Заместитель директора Ельцин-центра предстанет в суде по делу о дискредитации армии
20:09 В Ельцин Центре откроется выставка частных коллекций современного искусства
19:22 В Екатеринбурге за полгода зафиксировано более 1 400 случаев мошенничества
19:10 Туристы рванули на Урал и спрос на квартиры вырос наполовину
19:02 В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемого в интимной связи с несовершеннолетними
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK