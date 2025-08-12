Возле Турбинки в Екатеринбурге водитель иномарки погубил пешехода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня утром, 15 августа, в Орджоникидзевкском административном районе Екатеринбурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и пешеходом. Последний не пережил столкновения с автомобилем.По информации Госавтоинспекции, около 06.00 напротив Турбомоторного завода на улице Бабушкина 47-летний водитель автомобиля «Mazda 6» выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, двигаясь по улице Фронтовых Бригад со стороны улицы Стачек. В этот момент по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора проезжую часть пересекал мужчина 1962 года рождения. Машина сбила пешехода, который получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.За рулём автомобиля находился житель Сысерти с 27-летним стажем вождения. По данным ГИБДД, он ранее девять раз привлекался к административной ответственности. Сейчас выясняется, в каком состоянии находился водитель в момент аварии — назначена соответствующая экспертиза.В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям 12.12 и 12.37 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора и отсутствие действующего полиса ОСАГО.